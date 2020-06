Daimler doit encore rappeler quelque 170.000 Mercedes

(Belga) Le constructeur automobile allemand Daimler doit procéder au rappel de 170.000 véhicules diesel en raison de techniques d'émissions illégales.

Il s'agit d'anciens modèles Mercedes, de classe A, B, C, E et S, répondant à la norme Euro 5. Rien que pour l'Allemagne, 60.000 voitures sont concernées. L'agence allemande des routes, Kraftfahrt-Bundesamt, a ainsi élargi à d'autres modèles une décision prise l'an dernier pour la Mercedes GLK. Les voitures concernées n'ont plus été assemblées depuis 2014. Daimler indique collaborer avec les autorités, mais conteste la décision et notamment le fait que la technique d'émissions utilisée serait illégale. (Belga)