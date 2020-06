Les dates d’examens du jury central sont enfin connues: c’est la STUPÉFACTION pour les élèves et leurs parents

Les élèves du jury central, qui étudient hors de la filière officielle et leurs parents se sentent discriminés. Ils vont devoir passer leurs examens à la fin des grandes vacances.

Il y a trois semaines, nous avions rencontré des élèves qui se préparent au jury central. Ils étaient dans le flou total, les examens officiels de la fédération Wallonie-Bruxelles pour les 2e, 4e et 6e secondaires étant sans cesse reportés.



"On travaille tous les jours de 9h à 16h quasiment", a lancé un élève concerné.



Aujourd’hui, les dates des sessions d’examens sont connues. Et c’est la stupéfaction tant pour les élèves que les parents. "Au départ, on était heureux de recevoir des dates et puis on a été abasourdi, car ces dates sont étranges", a expliqué Laurent Bouty, père de deux enfants préparant le jury central.







Les épreuves du CE1D pour les 2e secondaires auront lieu du 21 au 28 août. Celles de 4e secondaires du 7 au 11 septembre. Ce qui signifie deux mois de vacances studieuses et une difficulté supplémentaire pour les parents qui travaillent. Beaucoup déplorent qu’il n’ait pas été possible d’organiser les sessions fin juin, début juillet.





"Pour différentes raisons, certains parents veulent réinscrire leurs enfants dans le circuit normal après être passé par le jury et là, c'est encore plus compliqué, car pour se réinscrire, il faut avoir ses résultats scolaires qui sont donnés fin juin. Hors, nous nous les aurons fin octobre", a ajouté Laurent Bouty.



Contacté, le cabinet de la Ministre Désir précise que tout sera fait pour accélérer les corrections. Les enfants seront autorisés à s’inscrire en élève libre dans l’année supérieure en attendant les résultats. En cas de réussite, ils poursuivront. En cas d’échec, ils seront redirigés vers l’année inférieure.