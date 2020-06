Une "civière covid" en service à Hotton pour transporter les patients contagieux en toute sécurité

À Hotton, en province de Luxembourg, une société vient de s'équiper d'une "civière covid"!La civière -développée par la société "Assistance Group" - se présente sous forme d’un sarcophage transparent, une chambre sous pression négative avec air filtré. Elle permet de diminuer drastiquement les temps de désinfection, accélérant ainsi le rythme des transferts. Gérard Mathieu, directeur de Sud Assistance Group n'y voit que des avantages: "Nous avons effectué pendant toute la période Covid, des transports de patients contagieux. Ces transports se téléscopaient. Ces procédures de désinfection étaient très longues et ne permettaient pas une remise rapide sur la route du vecteur de l’ambulance qui était utilisée. D’autre part, le patient extrêmement contagieux risquait de semer ce virus, partout là où il passait. Donc la civière dont nous avons fait l’acquisition nous permet d’isoler le patient dans une chambre à pression négative et le transport se passe sans qu’il ne soit plus contagieux pour les couloirs où il passe ou pour l’hôpital."