Si je suis refoulé à l'aéroport parce que j'ai de la température, mon vol sera-t-il remboursé?

Dans de nombreux aéroports européens, dont ceux de Bruxelles et Charleroi, la température des passagers qui entrent dans les bâtiments est mesurée par une caméra thermique. Si un voyageur présente une température excessive, il risque de ne pas pouvoir embarquer. Son vol sera-t-il remboursé ?, a demandé le journaliste Fabrice Grosfilley à Jean-Michel Hans, vice-président de l’Association Belge des Tours Opérateurs, ce lundi matin sur Bel RTL. Ce responsable des Tours Opérateurs n'était pas en mesure d'apporter une réponse claire. "On est en train de réfléchir à ça. Les assurances ne fonctionnent pas en cas de pandémie. Si vous avez de la fièvre, de quoi êtes-vous malade ? On ne sait pas. C'est un problème complexe, c'est un peu particulier", a-t-il admis. Il faudra donc attendre un peu avoir qu'une information précise ne tombe.

