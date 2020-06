Les 15 millions de masques de la Défense distribués dès aujourd'hui: comment se passe cette distribution?

Les 15 millions de masques commandés par la Défense sont distribués en pharmacie à partir de ce lundi. La distribution de ces masques en tissu sera échelonnée par tranches d'âge. Aujourd'hui, ce sont les plus de 75ans qui peuvent venir les chercher. Notre journaliste était dans une pharmacie ce matin. Les lots sont bien là et les pharmaciens ont reçu les consignes.

Dans l’arrière-boutique de l’établissement, il nous confie : "Deux caisses qui contiennent un millier de masques. Ils sont emballés par 5, accompagnés d’un mode d’emploi. Ce matin, à 8h, personne n’était encore venu chercher son bien."

Le pharmacien lui explique : "Les plus de 75 ans et ceux atteints de maladie chronique. A partir de demain, ce sont les 67+, et ce pendant 2 semaines et après, tout le monde pourra venir les chercher."

Il faudra présenter sa carte d’identité pour les obtenir. Une personne peut venir chercher des masques pour le reste de sa famille. "Il faudra bien aller chez son pharmacien de référence", nous explique ce matin notre pharmacien.