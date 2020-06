"Ce confinement a peut-être créé des vocations": Romain Sardou a profité du confinement pour écrire... et il est loin d'être le seul

L'auteur français à succès, Romain Sardou, était sur le plateau du RTL INFO 13H. Il répondait aux questions de notre présentateur Olivier Schoonejans.



Ça fait du bien de revenir un peu sur les plateaux de revoir un peu les gens ?

Oui, après le confinement c'est un peu particulier pour les gens de mon métier. Parce qu'un romancier est par définition un peu confiné. On travaille à la maison, on vit dans ses livres. On vit dans ses manuscrits. Donc il y a moins eu le choc de cette rupture de la vie professionnelle qu'ont pu connaître beaucoup de gens. Mais oui, heureux de voir les librairies qui se rouvrent, qui ont envie de lire. Et puis heureux pour toutes les autres activités qui se remettent en route. Il faut retrouver notre vie.



Le confinement imposé comme ça l'a été et le confinement d'un écrivain, c'est le même ? Vous avez pu un peu créér pendant cette période ou vous étiez dans un état d'esprit différent ?



Je pense que la grande différence, c'est que le confinement d'un écrivain, il est volontaire. C'est une solitude assumée et décidée. Là, pour les gens, c'était différent. Je peux comprendre que ça ait pu être moins bien vécu. Maintenant, vous avez raison, j'ai travaillé mais je ne suis pas le seul puisque j'ai appris que les éditeurs étaient été assaillis de manuscrits qui avaient été travaillés, écrits pendant le confinement. Donc je pense même que ce confinement a peut être créé des vocations et voire peut-être de grands écrivains.



"Derrière toutes les grandes fortunes se cache forcément un grand crime"

Votre roman "Un homme averti ne vaut rien" raconte la vie de deux familles riches et puissantes. On est en 2007. On comprend assez vite finalement que pour être riche et puissant, il ne faut pas hésiter à être impitoyable et parfois franchir la ligne rouge...



Surtout, il est parti d'une phrase qui m'est presque devenue un proverbe, que Balzac a beaucoup utilisée ou qu'on a même retrouvé chez Bossuet dans les grands prédicateurs au temps de Louis XIV, qui disait que derrière toutes les grandes fortunes se cache forcément un grand crime. Alors 'crime", il faut le prendre au sens large, pas spécialement quelqu'un qui a été tué. Mais c'est vrai que quand on voit ces immenses fortunes qui sont qui se sont créés, même au vingtième siècle, et qui perdurent encore, qui se transmettent les unes après les autres, on peut se demander d'où ça vient. Comment ça a été fait ? Est-ce qu'il n'y a pas eu au début un vol ? Est-ce qu' il y a pas eu un détournement ? Est-ce qu'on n'a pas trahi quelqu'un ? Est-ce qu'on n'a pas écrasé un concurrent qui était là un peu à peu trop tôt ? Des richesses à ce point-là, ça se fait toujours d'une manière ou d'une autre sur le dos de quelqu'un. Et, en fait, mon roman parle deux héritiers qui vont avoir envie de comprendre d'où vient cette fortune dont ils héritent, ces empires qui leur tombent sur la tête. C'est à la fois une histoire familiale, une histoire historique... Mais où se cache le crime ?



Ces personnages ont du cran. Ils sont entiers et n'hésitent pas à transgresser parfois les choses. Ça vous tient à coeur justement des personnages entiers, des personnages forts ?



Oui parce que c'est ce qui me donne envie de raconter leur vie. Moi j'ai toujours tendance à dire qu'un personnage de roman ne nous ressemble pas vraiment. Il fait tout ce que nous on ferait. Il fait tout ce que nous, on n'oserait pas. Et c'est pour ça que ça nous fascine (...)