Prévisions météo: après le soleil, les orages?

Ce matin, il fera d'abord sec avec de larges éclaircies. Dans l'après-midi, des nuages cumuliformes se développeront et donneront quelques averses, pouvant évoluer jusqu'à l'orage. Les maxima atteindront 18°C en Ardenne et jusqu'à 25°C en Campine. Le vent sera souvent faible et, au littoral, une brise de mer modérée se mettra en place.



Ce soir, la tendance aux averses diminuera alors que les éclaircies s'élargiront. Dans la nuit, le temps deviendra calme et sec avec parfois quelques voiles d'altitude et aussi, localement, la formation de brume ou d'un banc de brouillard. Les minima seront compris entre 8°C en Ardenne et 15°C en plaine, sous un vent faible de secteur sud ou de direction variable. Mercredi matin, il fera d'abord assez ensoleillé voire localement partiellement nuageux. En fin de matinée ou en début d'après-midi, la nébulosité augmentera par le sud-est et s'ensuivront des averses localement orageuses qui concerneront l'ensemble du pays. En soirée, les précipitations s'intensifieront. Les maxima seront compris entre 17°C en Ardenne et 24°C en Campine. Le vent sera souvent faible de direction variable ou parfois modéré de secteur ouest. Au littoral, il sera faible de nord-est.

Jeudi matin, le temps deviendra généralement sec avec des éclaircies en Haute et Moyenne Belgique. En Basse Belgique, la nébulosité restera localement abondante avec un risque de précipitations soutenues. L’après-midi, la nébulosité deviendra variable à parfois abondante avec encore une possibilité d’averses. Maxima de 16 à 23 degrés sous un vent souvent modéré de sud-ouest.

Vendredi, la nébulosité sera à nouveau variable à abondante. Sous l’influence d’une masse d’air toujours instable, des averses(orageuses) se développeront essentiellement l’après-midi. Les maxima seront compris entre 16 degrés en Ardenne et 22 degrés dans le centre. Le vent sera faible à modéré de sud-ouest, s’orientant au secteur ouest.

Samedi, les nuages devraient rester assez nombreux avec encore un risque d'ondée. Les températures seront en baisse, de l'ordre de 20 degrés dans le centre sous un vent modéré d'ouest.

Dimanche, davantage d’éclaircies se développeront avec un temps qui devrait rester sec en de nombreux endroits. Maxima de 23 degrés dans le centre. Le vent sera généralement faible et s'orientera progressivement au nord-est.