Après avoir été poignardée, Fanny Appes se dit toujours harcelée par son ex, Xavier B: "Je me cache"

Fanny Appes, athlète âgée de 30 ans, avait été poignardée le 13 février dans un train à Linkebeek alors qu'elle se rendait au travail. L'auteur présumé n'est autre que Xavier B., son ancien partenaire. Il avait été placé sous mandat d'arrêt avant d'être libéré sous conditions le 29 mai dernier.

Pourtant, selon des informations rapportées par Sudpresse, Xavier Buffe aurait violé les conditions de sa libération. Nos confrères rapportent qu'il a été aperçu près du domicile de Fanny Appes à Braine-l'Alleud. Il serait également question de diffamation. Toujours selon Sudpresse, il se serait défendu sur Facebook, sous couvert d'anonymat, en écrivant : "Dieu ne dormant pas et, grâce à mon avocat(e), on a su démontrer que tout était monté de toutes pièces".

Suite à cela, une plainte aurait été déposée par la jeune femme. "Je suis toujours dans le stress total, je ne me sens pas en sécurité. Je pensais qu’il allait se calmer et faire profil bas, mais ce n’est pas ce qu’il se passe. Du coup, j’ai quitté mon domicile et, en attendant que la police fasse des vérifications parce qu’il a notamment dans ses conditions l’interdiction de s’approcher de mon lieu de résidence, je me cache", a confié la jeune femme à nos confrères.

Rappel des faits

L'attaque s'était déroulée le 13 février dernier. Elle n'avait heureusement pas été mortelle. L'auteur présumé des coups, Xavier B., son ancien partenaire de 41 ans, s'était enfui. La victime était harcelée depuis longtemps par son ancien compagnon. Elle avait déposé une plainte contre lui six mois avant les faits à Braine-l'Alleud et à Nivelles.

Après les faits, Xavier B. s'était enfui vers la France et avait nié toute implication dans cette agression lors de plusieurs interviews avec des médias. Le 18 février, il avait été interpellé à Douai, dans le nord de la France, sur base d'un mandat d'arrêt européen. Il avait ensuite été remis à la Belgique et placé sous mandat d'arrêt pour coups et blessures volontaires.