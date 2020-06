Coronavirus: plus de 80% des indemnités wallonnes ont été versées

En Wallonie, 80% des paiements des indemnités régionales ont été effectuées. L'indemnité de 5.000 euros est octroyée aux entreprises et indépendants obligés de suspendre leurs activités à cause du coronavirus.

A la date du 15 juin, plus de 80% des paiements ont été effectués dans le cadre du soutien régional octroyé, sous la forme d'une indemnité de 5.000 euros, aux entreprises et indépendants qui ont dû suspendre leurs activités en raison de la crise du coronavirus, a affirmé le ministre wallon de l'Economie, Willy Borsus, mardi, en commission du parlement régional.



Au total, 67.445 dossiers ont été introduits et 55.128 paiements effectués à la date du 15 juin, a détaillé le ministre. Par ailleurs, 7.179 dossiers n'ont pas fait l'objet d'un retour à la suite de demandes d'informations complémentaires de l'administration, a-t-il ajouté en invitant les personnes concernées à se manifester et à envoyer les informations requises afin de compléter leur dossier. On compte également 1.024 dossiers refusés ou retirés par les requérants.

Enfin, 4.156 dossiers sont soumis à des vérifications approfondies de la part de l'administration. "Parmi ceux-ci, 2.954 sont placés sur liste grise pour des éléments éventuels de vérifications complémentaires sur base d'indication de fraude potentielle", a expliqué le ministre. Ce dernier a également fait le point sur les dossiers relatifs à l'indemnité de 2.500 euros promise aux entreprises et indépendants substantiellement impactés par la crise.

Dans ce cadre, 31.757 dossiers ont été introduits et "plus de 21.293 paiements ont été effectués dans la semaine de l'introduction de la demande". Là aussi, plusieurs milliers de dossiers - 5.126 exactement - nécessitent des informations complémentaires et 6.641 dossiers sont toujours en cours de traitement. Quant aux refus ou aux retraits, ils concernent 186 dossiers.