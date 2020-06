Coronavirus - Le World Padel Tour de Bruxelles annulé

(Belga) La manche bruxelloise du World Padel Tour, le championnat du monde de padel, prévue du 29 septembre au 4 octobre à Tour & Taxis, a été annulée en raison de la pandémie de coronavirus, ont annoncé mardi les organisateurs de l'épreuve.

Le déplacement des dates du tournoi du Grand Chelem de Roland Garros en raison du Covid-19 pendant notre Open et la crise du Covid-19 ont annihilé des années de travail "Nous allions inaugurer un lieu exceptionnel indoor à Tour & Taxis avec les meilleurs joueurs de padel du monde pendant une semaine avec même pour la première fois, la retransmission de la finale en live sur une grande TV nationale¿.Cela aurait été la fête nationale et internationale du padel mais le Covid-19 a provoqué un tsunami destructeur de valeurs auprès des sponsors, des subsides, des fans", déclare Vincent Laureyssens, le Président du World Padel Tour Belgium. "Mais, avec notre comité d'organisation et les fédérations, nous préparons notre World Padel Tour 2021 avec beaucoup d'humilité et de prudence". (Belga)