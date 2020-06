Jean-François Willems, 19 ans, tué à Mons parce qu'il demandait au meurtrier de ne plus importuner une serveuse: le procès va débuter

Le procès d'Ahmed Smaili (34 ans) débutera jeudi devant la cour d'assises du Hainaut à Mons avec le tirage au sort du jury. Le Marocain est accusé du meurtre de Jean-François Willems, commis à Mons le 25 juin 2018. Les faits ont eu lieu dans le quartier de la gare.

Le 25 juin 2018, une altercation a opposé les deux hommes en face de la gare de Mons. Jean-François Willems, 19 ans, a reçu plusieurs coups de couteau au niveau du cou. Il a réussi à se réfugier dans un café où il a reçu les premiers soins mais est mort dans la nuit à l'hôpital. Le suspect a rapidement été arrêté alors qu'il se trouvait le long du boulevard Charles Quint.

L'arme du crime se trouvait dans son sac, plantée dans un morceau de pain. Quelques minutes avant les faits, les deux hommes s'étaient croisés sur la terrasse d'un café. Ahmed Smaili avait dragué la serveuse d'un autre bar durant toute la soirée. La jeune femme a repoussé ses avances et a attendu l'arrivée de sa maman en compagnie de la victime car Ahmed Smaili la regardait depuis l'autre côté de la voirie.

Jean-François Willems a demandé à l'accusé de ne plus ennuyer la jeune femme. Il a quitté la terrasse pour se rendre près d'un arrêt de bus où se trouvait l'accusé. Les deux hommes ont eu une discussion et l'accusé a alors porté plusieurs coups de couteau dans le cou de la victime.

Le procès sur le fond débutera le lundi 22 juin à 9H sous haute sécurité sanitaire. Comme lors du précédent procès, qui a eu lieu durant la première phase de déconfinement, les acteurs judiciaires, les jurés et le public seront masqués. Le tirage au sort de jeudi aura lieu dans la salle des pas perdus des cours de justice alors que le procès aura lieu dans la salle solennelle et non pas dans le prétoire de la cour d'assises.