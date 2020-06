La STIB a installé des automates nouvelle génération à Bruxelles: "On peut directement acquérir sa carte Mobib sur la machine"

Dans les stations de la capitale, l'installation de nouveaux automates a repris... Elle avait été suspendue le temps du confinement.

Durant le moins de juin, 12 appareils de paiement seront mis en place à la gare du midi et dans la station Louise.

"Les nouveaux automates sont beaucoup plus facile d'utilisation pour le client", assure Françoise Ledune, porte-parole de la STIB. Et d'expliquer : "On n'a plus cette ancienne molette qu'il fallait tourner et chipoter son titre de transport. Ici on a un écran tactile. Et on va pouvoir choisir si on veut recharger sa carte, si on veut acheter un ticket à l'unité etc. La grosse nouveauté, c'est qu'il y a deux versions. Et alors, une des deux versions délivre des cartes Mobib. Donc, il n'y a plus besoin d'aller dans un kiosque, une boutique ou de commander par internet sa carte Mobib, on peut directement l'acquérir sur la machine et ensuite la recharger autant de fois qu'on le souhaite".