Un week-end un peu plus sec en perspective

(Belga) Jeudi et vendredi, quelques averses locales sont attendues l'après-midi mais le week-end devrait être plus sec, annonce l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin météo de la mi-journée.

Jeudi matin, il fera temporairement sec et partiellement nuageux. En cours de journée, des nuages cumuliformes se développeront puis des averses éclateront ici et là, principalement dans le nord-ouest du pays où un coup de tonnerre n'est pas exclu. Les maxima se situeront entre 17 degrés en Hautes Fagnes et 22 degrés dans le nord du pays. Jeudi soir, une averse isolée sera encore possible. Ensuite, le temps deviendra sec partout avec de larges éclaircies. Vendredi, la journée débutera avec du soleil. Ensuite, des nuages cumuliformes se développeront avec le risque de quelques averses, localement accompagnées d'un coup de tonnerre. Les maxima seront compris entre 17 degrés en Ardenne et 22 degrés en Campine. Samedi, le ciel sera partiellement nuageux et le temps sec à une averse près. Le mercure oscillera autour des 18 à 22 degrés. Dimanche, une perturbation traversera la Belgique d'ouest en est. La nébulosité sera variable à abondante avec la possibilité d'un peu de pluie ou de quelques averses. Les maxima iront de 18 degrés en Ardenne à 22 degrés ailleurs. (Belga)