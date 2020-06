C'est déjà la 2e fois qu'une personne meurt dans l'explosion de son générateur d'oxygène: quel est ce phénomène? (vidéo)

Une explosion accidentelle, suivie d'un incendie, a eu lieu durant la nuit de mardi à mercredi au sein de la résidence "La Peupleraie" à Gouy-lez-Piéton. Un résident a perdu la vie après avoir semble-t-il fumé près d'un oxygénateur. Ce type d'explosion semble assez fréquent. Un pharmacien nous a écrit via le bouton orange Alertez-nous pour nous raconter que ce n'est pas le premier accident du genre qui survient.

Dans la commune de Gouy-lez-Piéton (Hainaut), c'est en effet le deuxième patient qui décède en moins de 6 mois de la même cause.

Laurent Staquet, pharmacien, avait rappelé les conseils, hier encore: bonbonnes ou concentrateurs d'oxygène doivent être utilisés avec prudence: "C'est un de nos patients, en effet", a-t-il confié à nos journalistes Aurélie Henneton et Xavier Preyat. "Pas plus tard qu'hier matin, nous lui avions encore recommandé de ne pas fumer à proximité de son appareil mais malheureusement les recommandations n'ont pas été respectées et on voit aujourd'hui le résultat, donc un décès et une personne blessée".

L'oxygène sauve des vies. Mais c'est aussi un danger. Des incidents ont déjà eu lieu au sein même du service d'urgences de Gilly à cause de cigarettes en contact avec l’oxygène. Notez que 3 mètres de distances, c'est la règle entre la flamme et ce gaz.

"L'oxygène va imbiber les tissus ou les vêtements du patient et ça peut favoriser un début d'incendie ou de feu. Donc, un patient qui a son oxygène sur lui ne peut pas cuisiner sur une cuisinière électrique ou au gaz", a indiqué Vincent De Winter, responsable des urgences du site Saint-Joseph (Grand Hôpital de Charleroi).

Parmi les personnes en insuffisance respiratoire qui ont besoin d'oxygène, il y a de nombreux fumeurs. Ce qu'ils doivent faire, c'est couper la machine et aérer avant tout. "Le seul problème, c'est qu'il y a certaines personnes qui doivent porter ce genre d'appareil 24/24h et donc là malheureusement, à un certain moment, il faut se dire que la cigarette, c'est terminé", a ajouté Laurent Staquet.

Ce professionnel de la santé va renforcer la prévention, en ajoutant un rappel bien visible, sur les appareils.