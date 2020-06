Quand le vaccin contre le covid sera là, faudra-il le rendre obligatoire?

Nicolas Dauby, médecin infectiologue au CHU Saint-Pierre, était l’invité de la matinale de Bel RTL. Il a commenté l’étude de chercheurs britanniques sur la dexaméthasone, un stéroïde qui réduit la mortalité chez les malades les plus gravement atteints. Interrogé par Le journaliste Fabrice Grosfilley, il s’est également prononcé pour une vaccination universelle, quand ce vaccin sera disponible.



La dexaméthasone est-elle essayée en Belgique ?

C’est un médicament déjà autorisé sur le marché belge et qui a déjà été utilisé chez des patients avec du covid-19 dans des cas extrêmes. Il n’était pas recommandé depuis le début de la pandémie par l’OMS parce qu’il n’y avait pas de preuves de son efficacité dans le covid-19. Mais nous sommes en train de mettre à jour les recommandations en prenant compte des résultats de l’essai clinique britannique.



Cela veut dire que dans les semaines à venir on pourrait en généraliser l’utilisation en Belgique ?



Pas généraliser mais dans les cas bien précis, comme les patients qui ont été inclus dans cet essai clinique d’Oxford évidemment on pourrait préconiser son utilisation (donc pour les patients sévèrement malades, intubés aux soins intensifs)



Quand le vaccin sera là, faudra-il vacciner en priorité les personnes âgées et le personnel soignant ? Est-ce qu’il faudra le rendre obligatoire ?



L’obligation vaccinale, c’est un grand débat. Mais selon la disponibilité, on va d’abord mettre la priorité sur le personnel soignant, les groupes à risques, les patients diabétiques, les patients hypertendus, les patients de plus de 65 ans et selon la disponibilité progressive du vaccin, on irait vers une vaccination universelle dans le but de contrôler, voire d’éradiquer le covid-19.