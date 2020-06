Coronavirus: 445.000 morts dans le monde, un rebond inquiétant en Chine et en Inde

Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19.

> BILAN MONDIAL: 445.213 morts dans le monde

Plus de 445.000 morts à travers le monde



La pandémie a fait au moins 445.213 morts dans le monde depuis que la Chine a fait officiellement état de l'apparition de la maladie en décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi à 19H00 GMT.



Les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec 117.290 morts, suivis par le Brésil (45.241 morts), le Royaume-Uni (42.153 morts), l'Italie (34.448 morts), et la France (29.575 morts).

AMERIQUE

Durant sept jours d'affilée, les Etats-Unis ont déploré moins de mille morts quotidiens du coronavirus, selon les données de l'université Johns Hopkins, qui fait référence.

Les Etats-Unis ont recensé 840 morts au cours des dernières 24 heures, selon le comptage de l'université Johns Hopkins à 20H30 locales mercredi (00H30 GMT jeudi). Ils restent le pays le plus endeuillé au monde par la pandémie, avec plus de 117.000 morts du virus et plus de 2,1 millions de cas diagnostiqués sur le territoire.

En 24 heures, le Brésil a enregistré 1.269 nouveaux décès en raison du coronavirus, indique jeudi le ministère de la santé publique. Le total de morts attribués au Covid-19 est désormais de 46.510 dans ce pays de 212 millions d'habitants. Quelque 955.400 personnes sont infectées, selon les chiffres officiels. Ces données font du Brésil le deuxième pays le plus touché au monde, après les Etats-Unis.

Le Chili a franchi mercredi la barre des 220.000 contaminations et 3.600 décès dus au coronavirus, forçant les autorités à durcir les mesures de confinement qui concernent près de la moitié de la population.Le Chili est le troisième pays le plus touché d'Amérique latine en nombre de cas déclarés, derrière le Brésil et le Pérou. Il est le cinquième en nombre de morts derrière le Brésil, le Mexique, le Pérou et l'Equateur.

ASIE

A Pékin, la situation épidémique est jugée "extrêmement grave" par les autorités, faisant craindre une nouvelle vague de contaminations. 137 personnes ont été contaminées depuis la semaine dernière dans la mégapole de 21 millions d'habitants. La Chine avait pourtant endigué à force de quarantaines et de dépistages le coronavirus, apparu fin 2019 à Wuhan dans le centre du pays et qui a fait depuis plus de 445.000 morts dans le monde.

En Inde, le bilan s'est alourdi de 2.000 morts en un jour, totalisant 11.903 décès. Cette hausse est partiellement imputable à des révisions de chiffres, pour intégrer des décès antérieurs non comptabilisés. Mais l'épidémie continue de progresser au rythme d'environ 11.000 nouveaux cas confirmés par jour, alors que les experts estiment que le pic reste à venir.

EUROPE

La France a enregistré 28 décès supplémentaires liés au Covid-19 dans les hôpitaux au cours des dernières 24 heures, tandis que le nombre de patients en réanimation poursuit sa décrue, selon un bilan communiqué mercredi par la Direction générale de la Santé (DGS).



Au total, 29.575 personnes sont mortes en France depuis le début de l'épidémie, dont 19.118 au sein des établissements hospitaliers, soit 28 de plus que la veille.

La barre douloureuse des 5.000 morts du Covid-19 a été franchie mercredi en Suède, où s'affaiblit de jour en jour le consensus national autour de sa stratégie moins stricte que d'autres pays face au coronavirus.

L'Espagne, l'un des pays les plus touchés par la pandémie avec plus de 27.000 morts, rouvrira dimanche ses frontières avec les pays de l'Union européenne, à l'exception du Portugal qui attendra le 1er juillet. L'Espagne est devenue ce mercredi la deuxième grande nation européenne du basket à relancer sa saison après la pandémie de nouveau coronavirus, avec un format de "bulle" où les douze meilleures équipes sont réunies à Valence pour se disputer le titre.

> DES RÉPERCUSSIONS ÉCONOMIQUES A TRAVERS LE MONDE

L'OMS arrête les tests de l'hydroxychloroquine



L'organisation a annoncé mercredi arrêter les essais de ce dérivé de l'antipaludéen chloroquine, pour traiter les malades du Covid-19, ayant établi que ce médicament qui a suscité de nombreux débats ne réduisait pas la mortalité.



Appel à l'unité pour les vaccins



La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a appelé mercredi à une "mise en commun" des ressources, en Europe et dans le monde, pour aider au développement des futurs vaccins contre le Covid-19 et les réserver à l'avance.



Salaires impactés



Le revenu des salariés de grands pays de la zone euro a fondu de 7% durant leur confinement, selon la Banque centrale européenne (BCE), repli qui aurait été beaucoup plus important sans recours massif au chômage partiel. Le marché automobile européen s'est encore effondré de 52,3% en mai sur un an. En France, l'Insee anticipe une chute du PIB de 17

Suppressions de postes



Air France devrait annoncer prochainement la suppression, sur la base du volontariat, de plusieurs milliers de postes, face à la crise liée au coronavirus, ont affirmé mercredi à l'AFP plusieurs sources syndicales. L'opérateur touristique TUI France veut supprimer jusqu'à 583 postes, les deux tiers de ses effectifs.



La BBC a lancé un plan de départs volontaires pour économiser 125 millions de livres sterling (140 millions d'euros), sans préciser le nombre de départs escomptés.



Le groupe audiovisuel français NextRadioTV (BFMTV, RMC), veut supprimer 330 à 380 postes de titulaires dans le cadre d'un "plan de transformation et de reconquête post-Covid".



Annulations



En Russie, Petrozavodsk (nord-ouest), est devenue mercredi la dernière ville en date à annuler la parade militaire du 24 juin commémorant la victoire soviétique sur les nazis, invoquant les risques de contamination. A Paris, les pompiers n'organiseront pas cette année leurs traditionnels bals populaires du 14 juillet.



Espagne: l'Alhambra rouvert à Grenade -



Joyau de l'architecture islamique et un des monuments espagnols les plus visités, l'Alhambra de Grenade a rouvert mercredi. L'Espagne rendra un hommage national aux victimes du coronavirus le 16 juillet en présence de hauts dirigeants européens et du directeur général de l'OMS.



Sport sur les starting-blocks



La Premier League a repris mercredi en Angleterre, en rendant hommage au mouvement "Black Lives Matter" et aux personnels soignants. Le tennis professionnel recommencera en août: le 3 à Palerme (Italie) pour les femmes (WTA), le 14 à Washington pour les hommes (ATP), tandis que Roland-Garros débutera le 27 septembre.



L'UEFA a confirmé le maintien du prochain Euro de football (11 juin-11 juillet 2021) dans les douze villes hôtes originelles.