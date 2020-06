Attention si vous croisez la route de ces chenilles processionnaires: "Elles peuvent libérer des micro-poils urticants"

Les chenilles processionnaires sont pourvues de poils argentés, vivent en groupe sur des chênes, se déplacent en procession et il vaut mieux ne pas croiser leur route!



Avis à la population



La commune d'Habay-la-Vieille vient de lancer un avis à la population car deux nids de chenille processionnaires ont été découverts à Flanlive, près d'un sentier de promenade très fréquenté par les familles.



"C'est un problème évidemment pour les enfants, qui par curiosité, pourraient aller toucher les chenilles ou s'approcher de trop près", explique Charlotte Warrant, conseillère en environnement à la commune d'Habay. "Il faut savoir que quand elles sont stressées, les chenilles peuvent libérer des micro-poils urticants qui peuvent être emportés par le vent et qui peuvent être inhalés ou même ingérés".



Démangeaisons, problèmes respiratoires, vomissement



Ces poils peuvent provoquer des démangeaisons, des problèmes respiratoires, des vomissements. Les chenilles processionnaires peuvent aussi être dangereuses pour les animaux domestiques. Le sentier est actuellement fermé pour permettre à une société spécialisée d'inspecter les lieux et de détruire les nids.