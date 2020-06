Violences policières contre les Afro-Américains - L'ex-policier qui a abattu un Afro-Américain à Atlanta placé en détention

(Belga) Un ancien policier blanc d'Atlanta a été placé en détention jeudi au lendemain de son inculpation pour le "meurtre" d'un jeune homme noir, Rayshard Brooks, abattu vendredi dans cette grande ville du Sud des Etats-Unis.

Garrett Rolfe, 27 ans, est incarcéré dans la prison du comté de Fulton, selon le site internet de l'établissement. La veille, le procureur local, Paul Howard, avait émis un mandat d'arrêt à son encontre et lui avait donné une journée pour se rendre de lui-même aux autorités. Un second agent présent lors du drame, Devin Brosnan, inculpé pour "agression", s'est également rendu à la police jeudi, mais a été remis en liberté sous caution, selon les médias locaux. Il a accepté de coopérer avec la justice et de témoigner contre son collègue, selon le procureur Howard. Vendredi soir, des employés d'un fast-food avaient appelé la police parce qu'une personne endormie au volant de sa voiture bloquait l'accès au drive-in du restaurant. A leur arrivée, les agents avaient découvert Rayshard Brooks, 27 ans, en état d'ébriété. Le jeune homme s'était montré coopératif pendant plus d'une demi-heure. La situation avait dégénéré quand les agents avaient voulu l'interpeller: il s'était emparé du pistolet Taser d'un des policiers et avait pris la fuite. L'agent Rolfe avait alors ouvert le feu, même si, selon le procureur, "M. Brooks ne représentait pas de menace immédiate". Selon l'autopsie officielle, il a succombé après avoir reçu deux balles dans le dos. Garrett Rolfe a immédiatement été licencié de la police et son collègue affecté à des tâches administratives. Mais le drame a ravivé la colère aux Etats-Unis, à vif depuis la mort de George Floyd, un Afro-Américain asphyxié par un policier blanc de Minneapolis le 25 mai. (Belga)