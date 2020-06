Comment éviter les tentatives de fraude en ligne ou par téléphone? Les conseils du SPF Finances rassemblés sur son site

Le SPF Finances a créé une nouvelle page internet détaillée pour éviter les tentatives de fraude, il s’agit de mettre en garde les citoyens contre la fraude en ligne pour par téléphone à savoir les tentatives d’hameçonnage, phishing, arnaque.

L’identité du SPF Finances (ou celle d’une de nos collaborateurs) est parfois utilisée dans des tentatives de fraude en ligne ou par téléphone. LE but de la page internet est donc d’expliquer aux citoyens comment les identifier afin de les éviter et la procédure à suivre si l’on a été victime d’une fraude ou si l’on a été approché. Un certain nombre d'exemples de tentatives de fraude sont également énumérés.