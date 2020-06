Grand Baromètre: la crise du coronavirus n’a rien changé à vos intentions de vote

Si vous deviez retourner aux urnes demain, pour qui voteriez-vous ? On vous pose la question tous les 3 mois au travers de notre traditionnel Grand Baromètre RTL INFO - Ipsos - Le Soir.

Par rapport à notre sondage du 14 mars, soit juste avant le début du confinement dû à la crise du coronavirus, les intentions de vote des Belges, toutes régions confondues, n’ont que très très peu évolué. Aucun parti ne gagne ou ne perd d’ailleurs plus d’intentions de vote que… la marge d’erreur.

On peut donc en déduire premièrement que les changements dans votre vie quotidienne, qui s’est vue bouleversée du tout au tout depuis mars, n’ont donc eu aucune influence sur vos intentions de vote.

Deuxièmement, que les enseignements à tirer du Grand Baromètre de mars restent valable par rapport aux dernières élections :

- Le Vlaams Belang deviendrait le premier parti de Flandre et donc de Belgique, dépassant de loin la N-VA

- Le PTB passerait devant Ecolo en Wallonie pour venir talonner le duo PS-MR

- Ecolo resterait premier à Bruxelles

Intentions de vote en Wallonie

PS : 23,7% (-1,8 par rapport à mars 2020 / 26,1% aux dernières élections)

MR : 20,5% (+0,9 / 20,5%)

PTB : 18,7% (+0,1 / 13,8% -> gagnerait une place)

Ecolo : 15,1% (-0,4 / 14,9% -> perdrait une place)

cdH : 8,1% (+0,6 / 10,7%)

DéFi : 4,7% (-0,4 / 4,1%)

Autres : 9,2% (+1 / 9,9%)

Intentions de vote à Bruxelles

Ecolo : 19,1% (-1,2 par rapport à mars 2020 / 21,6% aux dernières élections)

PS : 18,2% (-2,3 / 20%)

MR : 17,4% (-0,2 / 17,5%)

PTB/PVDA : 12,6% (+0,4 / 12,3%)

Défi : 10,9% (+0,9 / 10,3%)

N-VA : 4,9% (+0,8 / 3,2% -> gagnerait une place)

cdH : 4,7% (+0,9 / 5,8% -> perdrait une place)

Vlaams Belang : 3,7% (+0,4 / 1,5% -> gagnerait une place)

Groen : 1,8% (+0,4 / pas présents aux dernières élections)

CD&V : 1,5% (+0,6 / 1,3%)

Open Vld : 1,4% (+0,5 / 2,3% -> perdrait 3 places)

sp.a : 0,7% (-0,7 / pas présents aux dernières élections)

Autres : 3,1% (-0,5 / 4,2%)

Intentions de vote en Flandre

Vlaams Belang : 27,7% (-0,3 par rapport à mars 2020 / 18,7% aux dernières élections -> gagnerait une place)

N-VA : 20% (-0,7 / 25,5% -> perdrait une place)

sp.a : 12,5% (+2,9 / 10,8% -> gagnerait 2 places)

CD&V : 11,8% (+0,1 / 14,2% -> perdrait une place)

Open Vld : 10% (-0,3 / 13,5% -> perdrait une place)

Groen : 9,4% (+0,6 / 9,8%)

PVDA : 7,3% (-2 / 5,6%)

Autre : 1,3% (-0,3 / 1,9%)

Cette vague de 2517 répondants, formant des échantillons représentatifs des Belges de 18 ans et plus à raison de 986 en Wallonie, 951 en Flandre et 580 dans les 19 communes de la Région Bruxelles-Capitale, a été réalisée du 10 au 15 juin 2020.

Les interviews ont eu lieu en ligne. La marge d'erreur maximale, pour un pourcentage de 50% et un taux de confiance de 95% est de +/- 3,1 en Wallonie, +/- 3,2 en Flandre et de +/- 4,1 à Bruxelles.

Affiliations: ESOMAR, Consumer Understanding Belgium