Grand Baromètre: voici la grande gagnante politique du coronavirus

Sophie Wilmès personnalité politique préférée des Belges francophones : c’est l’enseignement majeur de notre Grand Baromètre RTL-Ipsos-Le Soir du mois de juin.

Sophie Wilmès est désormais sur un piédestal. La première ministre devient la personnalité la plus populaire en Belgique francophone. Une majorité de Belges souhaite la voir jouer un rôle important dans les prochains mois. La libérale devance désormais Paul Magnette, en Wallonie comme à Bruxelles, sur les podiums de popularité.

C’est un fait rare pour une libérale. Les derniers non-socialistes les plus populaires à la fois en Wallonie et à Bruxelles, c’étaient Maggie De Block entre 2015 et 2017 et avant elle… Guy Verhofstadt il y a plus d’une décennie.

La première ministre a été très médiatisée depuis mars. En premier lieu lors des Conseils Nationaux de Sécurité. Elle gagne 4 places au sud du pays et 3 dans la capitale.

Elle dépasse donc Paul Magnette. Le socialiste trustait presque sans discontinuer la plus haute marche du podium en Wallonie et à Bruxelles depuis janvier 2017, depuis sa fronde contre le CETA, le traité commercial avec le Canada.

55% des Wallons et des Bruxellois choisissent la Première ministre. Derrière elle, Paul Magnette et Elio Di Rupo complètent le podium en Wallonie ; Paul Magnette et Olivier Maingain à Bruxelles.

Sophie Wilmès progresse aussi en Flandre, mais pas de quoi chambouler le podium toujours 100% N-VA. Bart De Wever, Theo Francken, Jan Jambon.

Cette vague de 2517 répondants, formant des échantillons représentatifs des Belges de 18 ans et plus à raison de 986 en Wallonie, 951 en Flandre et 580 dans les 19 communes de la Région Bruxelles-Capitale, a été réalisée du 10 au 15 juin 2020.

Les interviews ont eu lieu en ligne. La marge d'erreur maximale, pour un pourcentage de 50% et un taux de confiance de 95% est de +/- 3,1 en Wallonie, +/- 3,2 en Flandre et de +/- 4,1 à Bruxelles.

Affiliations: ESOMAR, Consumer Understanding Belgium