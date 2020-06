Attention si vous avez acheté ces bonbons: ils pourraient entraîner un risque de suffocation

Suite à une notification via le système système d'alerte rapide européen Food et Feed (RASF), l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) signale la présence d'additifs non autorisés E407 (carraghénane) et E410 (gomme de caroube) dans des bonbons gélifiés, les Fruitery Jelly (coupes de gelée au goût fruité : fraise, raisin, ananas et pomme – différents emballages) et Jelly straws (voir le site de l'AFSCA pour toutes les photos).

La présence de ces additifs ne représente pas un danger pour la santé, indique l'agence, mais peut présenter un risque dans des denrées alimentaires de type "gelée" par exemple, car elle rend les produits plus solides et peut dès lors provoquer des étouffements, essentiellement chez les enfants qui y sont moins attentifs. Le risque de suffocation est principalement dû à la taille, la forme et la consistance ferme de cette confiserie.

L’AFSCA a donc décidé de retirer ces produits de la vente et de les rappeler auprès des consommateurs et demande de ne pas consommer ces produits et de les ramener au point de vente dans lequel ils ont été achetés.

Ce produits sont vendus dans différents magasins en Belgique.

Pour toute information complémentaire, l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire met à disposition un point de contact pour les consommateurs via le numéro 0800/13.550 ou l'adresse pointdecontact@afsca.be.