Coronavirus - Plus de 2.000 morts en Colombie

Le nombre officiel des décès liés au Covid-19 a atteint 2.045 après la mort de 95 personnes au cours des 24 heures précédentes, a indiqué le ministère dans son point quotidien. Le nombre des contaminations confirmées a augmenté pour sa part de 3.095 en 24 heures et atteint désormais 63.276, selon le ministère. La Colombie est le sixième pays d'Amérique latine en nombre de décès et le cinquième en nombre de contaminations. Les pays latino-américains les plus lourdement touchés sont le Brésil et le Mexique. Le gouvernement du président Ivan Duque, sous la pression de la crise économique générée par la pandémie en Colombie, a assoupli les mesures de confinement et s'efforce de maintenir tout de même la "discipline sociale" dans ce pays de 50 millions d'habitants.