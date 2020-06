Coronavirus - Etats-Unis: 705 morts en 24 heures

(Belga) Les Etats-Unis ont déploré 705 morts supplémentaires dues au coronavirus en 24 heures, selon les données de l'université Johns Hopkins, qui fait référence, à 20h30 locales vendredi (02h30 heure belge, samedi).

C'est le 9e jour d'affilée que le bilan quotidien passe sous la barre des 1.000 décès, même si les Etats-Unis restent le pays le plus endeuillé par la pandémie avec plus de 119.000 morts du virus au total et 2,2 millions de cas diagnostiqués sur le territoire. Le pays a connu un rebond du coronavirus dans une vingtaine de ses Etats. L'épidémie s'est déplacée de New York et du nord-est du pays vers une large bande recouvrant le sud et l'ouest. L'Etat de Floride a enregistré un nouveau record de cas de coronavirus vendredi avec près de 3.822 personnes infectées en 24 heures, un chiffre minimisé par son gouverneur qui assure que la plupart sont des jeunes asymptomatiques. Les craintes d'un retour de la maladie se concentrent aussi autour des manifestations antiracistes qui secouent le pays depuis des semaines et du retour des meetings de campagne de Donald Trump, dont l'un se tient samedi dans l'Oklahoma. (Belga)