Prévisions météo: un PIC DE CHALEUR attendu la semaine prochaine

Les nuages couvriront progressivement le pays dimanche avant l'arrivée d'une zone de faibles pluies qui atteindra l'ouest du territoire à la mi-journée avant de progresser vers le centre, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le sud du sillon Sambre et Meuse ne devrait être touché qu'en seconde partie de soirée. Les températures seront comprises entre 20 et 24°C.



Dans la nuit de dimanche à lundi, un risque de faibles pluies sera encore possible avant que le temps ne redevienne sec partout avec de larges éclaircies. Le mercure ne dépassera pas les 7 ou 8°C en Hautes Fagnes et 14 ou 15°C en bord de mer.

Lundi, le temps devrait rester sec avec de larges éclaircies. La nébulosité devrait toutefois augmenter en cours d'après-midi sur le centre du pays. Les maxima seront compris entre 18°C à la mer et jusqu'à 22°C dans le centre.

Mardi, le soleil sera généreux avec des maxima autour des 25°C dans le centre. Ce temps se confirmera mercredi avec un soleil bien présent et un thermomètre qui devrait afficher 29°C. On devrait encore gagner un degré supplémentaire mercredi avec un thermomètre qui devrait afficher 30°C. La chaleur devrait d'ailleurs nous accompagner jusqu'au week-end.

Jeudi, il fera chaud avec seulement quelques voiles d'altitude. Les maxima atteindront les 30 degrés, voire localement un peu plus.

Vendredi, après une nuit très douce, de larges éclaircies se partageront le ciel avec quelques éventuels petits cumulus. La chaleur persistera avec des maxima proches de 31 degrés. Le temps restera sec.