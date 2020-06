Fusillade à Minneapolis: au moins un mort et 11 blessés

Une fusillade a fait un mort et onze blessés à Minneapolis (nord), aux Etats-Unis, a indiqué la police dimanche.



Des images diffusées sur Facebook ont montré au moins une personne au sol et des dizaines d'autres aux alentours dont certaines appelaient à l'aide. D'autres images montraient des établissements aux vitres brisées et des voitures de police. "Douze personnes sont blessées par balle", a écrit la police de Minneapolis sur Twitter. "Un homme adulte est mort et onze ont des blessures potentiellement mortelles", a ajouté la police. Minneapolis a été un lieu de mobilisation importante des manifestations contre le racisme et les violences policières qui ont éclaté dans le pays depuis la mort de George Floyd, un homme noir, lors de son interpellation par la police dans cette même ville du nord des Etats-Unis.



