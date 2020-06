La statue du général Faidherbe taguée à Lille

Le piédestal de la statue du général Faidherbe, en plein centre de Lille, a été tagué dimanche des mots "colon" et "assassin" inscrits en rouge, au lendemain d'une manifestation visant à réclamer son retrait

S'étalant sur la face avant, sur une large partie du socle, le graffiti recouvrait dimanche soir les éléments biographiques inscrits au pied de la statue. Sur les autres faces, les mots "Sénégal", "Algérie" et "Kabylie" étaient écrits en blanc, territoires où le général Faidherbe a participé aux campagnes coloniales au XIXe siècle.

"La dégradation (...) a été constatée ce jour par les forces de l'ordre. La mairie a été sollicitée pour procéder à l'effacement des inscriptions. Une enquête est en cours", a indiqué la préfecture du Nord à l'AFP.

Samedi après-midi, entre 200 et 300 personnes avaient manifesté face à cette statue, située non loin de la préfecture, pour réclamer le retrait de l'espace public "de ce symbole du colonialisme, violent et raciste".

Pour ses défenseurs, Louis Faidherbe (1818-1889), né à Lille et qui a fini sa carrière comme sénateur socialiste du Nord, est avant tout une figure militaire qui a préservé la région de l'invasion prussienne en 1870.

Mais il a participé à la colonisation de plusieurs pays "dans des conditions extrêmement violentes, en se targuant de brûler des villages, et a développé toutes sortes de théories racistes", avait plaidé samedi le collectif "Faidherbe doit tomber".

Ces dernières semaines, la France, comme d'autres pays européens, a été saisie par le mouvement d'inspiration américaine contre les monuments jugés racistes, liés à l'histoire coloniale française ou à la traite négrière.