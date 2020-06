Attaque au couteau à Reading - GB: le suspect de l'attaque au couteau à Reading était dans le viseur des renseignements

(Belga) L'auteur présumé de l'attaque au couteau qui a fait trois morts, samedi soir, dans un parc de Reading, à l'ouest de Londres, avait déjà attiré l'attention en 2019 des services de renseignement britanniques, le MI5, selon des informations de la chaîne publique britannique BBC dimanche, qui cite des sources de sécurité. Trois personnes sont décédées et trois autres ont été grièvement blessées.

L'auteur présumé était toujours en garde à vue dimanche. La police n'a pas précisé son identité, tandis que les médias britanniques affirment qu'il s'agit de Khairi Saadallah, 25 ans, et mettent sa santé mentale en cause. L'homme était soupçonné de vouloir se rendre en Syrie, possiblement pour rejoindre un groupe terroriste. Les services de renseignement britanniques n'ont cependant pas trouvé trace d'une quelconque menace et l'enquête a été classée. Les enquêteurs pensent que l'auteur a agi seul et l'acte est considéré comme terroriste. (Belga)