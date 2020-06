Drame en Chine: sept enfants plongent dans une rivière pour sauver leur camarade, ils sont tous décédés

Huit écoliers chinois se sont noyés dimanche après la chute de l'un d'entre eux dans une rivière, les sept autres tentant de lui porter secours, rapportent le média public, Le Quotidien du peuple. Les enfants jouaient sur les rives de la rivière Fu près de la ville de Chongqing. Lorsque l'un d'entre eux a glissé et est tombé à l'eau, les autres ont suivi pour tenter de le sauver. Les autorités locales ont lancé une opération de recherche et secours qui a perduré dans la nuit. Lundi matin, il a été annoncé que les corps des huits enfants avaient été récupéré des eaux sans signe de vie. La noyade est une des causes principales de décès pour les enfants de moins de 14 ans en Chines, selon l'Organisation mondiale de la Santé. Le ministère chinois de la Santé estime que 57.000 personnes par an se noient mortellement dans le pays, alors que dans certaines régions rurales moins de 10% des enfants apprennent à nager.