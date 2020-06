Le SPF Finances étend à certains citoyens l'aide au remplissage des déclarations fiscales

(Belga) Le SPF Finances étend l'aide aux remplissage des déclarations fiscales aux citoyens qui ne sont pas parvenus à faire compléter leur déclaration par téléphone, indique-t-il lundi.

Le SPF Finances a organisé une aide téléphonique pour remplacer les journées d'aide dans les bureaux ou les communes mais cette aide téléphonique s'est avérée "insuffisante pour certains". Le SPF Finances étend donc son aide au remplissage. Les contribuables peuvent appeler au 02/575.56.67 pour prendre rendez-vous. En août et septembre, le SPF Finances invitera par courrier un certain nombre de citoyens, leur indiquant une adresse pour venir faire compléter leur déclaration par un agent. Il s'agit des citoyens ayant fait compléter leur déclaration en 2019 par un agent, ceux qui n'ont pas reçu de proposition de déclaration simplifiée, qui rencontrent des difficultés ou qui n'ont pas pu solliciter l'aide habituellement organisée dans les communes et les CPAS. La date limite pour la déclaration papier ou la modification papier de la déclaration simplifiée est le 30 juin. Via MyMinfin (Tax-on-web), la déclaration ou modification doit être reçue avant le 16 juillet. (Belga)