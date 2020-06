Deux cambrioleurs condamnés à Bruxelles: effrayée, une petite fille avait sauté par la fenêtre et s'était blessée grièvement

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné, lundi, à 20 et 30 mois de prison deux personnes impliquées dans un cambriolage lors duquel un enfant avait été blessé. La fillette avait sauté par la fenêtre, par peur des cambrioleurs, et avait été grièvement blessée.

Le 11 août 2017, à Hal, une fillette était seule chez elle lorsque la sonnette a retenti. Comme elle n'attendait pas de visite, elle n'a pas ouvert la porte. Elle a ensuite entendu des voix d'hommes dans la maison et a paniqué. Elle a voulu s'enfuir en sautant par la fenêtre mais a été grièvement blessée. Elle en subit encore des conséquences physiques et psychologiques selon son avocat. Lorsque la police est intervenue sur les lieux, peu de temps après le cambriolage, la patrouille a été approchée par un homme et une femme qui ont affirmé avoir vu les auteurs. Il est rapidement apparu, notamment grâce à la description donnée par l'enfant, que ces fameux témoins n'étaient autres que deux des trois cambrioleurs. L'enquête de téléphonie et l'analyse des caméras ANPR dans les environs, ont permis l'identification de trois malfaiteurs. Le tribunal correctionnel a acquitté l'un des trois prévenus. L'homme avait affirmé qu'il n'était aucunement lié aux faits et le tribunal a considéré que rien ne prouvait son implication. Un deuxième homme, qui doit encore être jugé pour un deuxième cambriolage, a écopé de 30 mois de prison. La troisième prévenue a, elle, été condamnée à 20 mois d'emprisonnement. Elle ne s'est pas présentée au procès et a été jugée par défaut.