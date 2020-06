Asile et Migration - Trump mardi à la frontière sud pour inspecter son mur anti-migrants

(Belga) Donald Trump se rend mardi à la frontière sud des Etats-Unis pour marquer l'achèvement d'un pan du mur anti-migrants qu'il avait promis lors de la campagne de 2016, a annoncé lundi son administration.

Le président républicain, qui brigue un second mandat le 3 novembre, cherche à redonner de l'élan à sa candidature qui souffre de la conjonction de crises multiples (pandémie, chômage, violences policières...) Après un meeting de campagne décevant samedi à Tulsa, dans l'Oklahoma, il sera mardi à Yuma, en Arizona, pour "marquer l'achèvement de 200 miles (322 kilomètres) de nouveau mur à la frontière sud-ouest avec le Mexique", selon un communiqué du ministère de la Sécurité intérieure. Il participera à une table-ronde avec des responsables locaux sur le thème "de la sécurité à la frontière" et inspectera l'édifice. Le milliardaire new-yorkais, qui a fait de la lutte contre l'immigration illégale, un des marqueurs de sa présidence, avait promis en 2016 de construire un mur le long des 3.200 kilomètres de frontière avec le Mexique et de faire payer son voisin. Finalement ni Mexico, ni le Congrès ne lui a alloué les fonds requis et il a dû puiser dans le budget du Pentagone pour faire avancer les travaux. (Belga)