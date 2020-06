Coronavirus en Belgique: il n'y aura pas de campagne Bob cet été

En l'absence de grands évènements, il n'y aura pas de campagne de sensibilisation Bob organisée cet été, pour la première fois depuis de nombreuses années. Néanmoins, la police continuera à procéder à des contrôles d'alcoolémie au volant, signalent mardi Het Laatste Nieuws et De Morgen.



"Dans le contexte de la pandémie de coronavirus, alors qu'il n'y a pas de grands évènements comme les tournois de football, les Jeux olympiques ou de festivals d'été - sur lesquels se concentrent d'ordinaire la campagne Bob - il n'y aura pas de campagne d'affichage non plus", indique Stef Willems de l'institut pour la sécurité routière Vias. Il n'y avait pas non plus de spot radio ou TV l'an passé. Mais la sensibilisation se fera quand même en ligne", assure Vias. "Lorsque nous avons dû planifier nos campagnes plus tôt cette année, il n'était pas encore certain que l'horeca puisse rouvrir cet été", explique M. Willems, or c'est bien le cas depuis lors. Toutefois, l'absence de campagne d'affichage ne signifie pas pour autant qu'il n'y aura pas de tests d'alcoolémie au volant, souligne Vias.