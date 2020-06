Coronavirus: une Mexicaine donne naissance à 3 bébés testés positifs au Covid-19

Des triplés sont nés au Mexique et immédiatement ont été testés positifs au Covid-19, suggérant qu'ils aient pu contracter la maladie en cours de grossesse, font part les autorités mexicaines lundi.



Les nourissons, deux garçons et une fille sont nés par césarienne mercredi passé au nord-est du Mexique, dans l'Etat de San Luis Potosi. "Le jour de leur naissance, ils ont été testés car ils étaient prématurés et les résultats sont revenus positifs", a fait part la Secrétaire d'Etat mexicaine à la Santé, lors d'une conférence de presse. Les résultats ont été connus samedi. Un seul des nouveaux nés présente des symptômes de la maladie respiratoire. Les deux autres sont asymptomatiques, comme leurs parents, qui attendent tous deux les résultats de leurs tests. Selon la secrétaire d'Etat, il est "impossible" que ces très jeunes patients aient pu contracter la maladie une fois nés, alors que les tests ont été réalisés dans les heures suivant leur naissance. "Nous allons devoir enquêter sur cette situation, peut être que le virus a été transmis par le placenta. Ce n'est pas quelque chose que nous sommes en mesure de confirmer", a-t-elle signalé. "Le cas est frappant, nous allons devoir l'étudier".

Le nouveau coronavirus se propage rapidement au Mexique. Lundi, les autorités sanitaires enregistraient 4.577 nouveaux cas et 759 nouveaux décès par rapport à la veille, pour un bilan total de 185.122 cas et 22.584 morts.