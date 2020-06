Coronavirus: une commission spéciale de la Chambre devrait se pencher sur la gestion de la crise

Selon le chef de groupe MR à la chambre, Benoît Piedboeuf, une commission spéciale sur la gestion de la crise covid par tous les niveaux de pouvoir devrait être mise en place cet été ou au mois de septembre. Il était interrogé par le journaliste Fabrice Grosfilley dans la matinale de Bel RTL.



"Je pense qu’il y a une majorité qui se dégage pour une commission spéciale qui pourra se transformer en commission d’enquête si jamais il s’avère qu’il y a eu des délits puisque une commission d’enquête c’est vraiment la recherche du délit", a déclaré Benoît Piedboeuf.



La commission d’enquête a le pouvoir de convoquer les gens, l’équivalent d’un juge d’instruction. On n’a pas besoin de ça pour l’instant? Une commission spéciale pour démarrer, ce serait suffisant?



Oui et qui concerne tous les niveaux de pouvoir bien entendu, puisque chaque niveau a sa responsabilité.



On pourrait discuter de ce qui s’est passé à la région wallonne ou à la région bruxelloise au parlement fédéral ?



Nous, on veut faire une commission qui intègre tout le monde.



Dès maintenant ou en septembre ?



On va probablement décider le principe maintenant et puis peut-être démarrer en septembre. Il y a deux écoles pour ça. Il y en a qui voudraient commencer tout de suite, d’autres voudraient attendre.



La décision devrait être prise demain à la conférence des présidents de la Chambre, a précisé le journaliste Fabrice Grosfilley.

Dans le travail des parlementaires, une commission spéciale est centrée sur une question particulière, elle exerce un contrôle politique. La commission d’enquête parlementaire étudie également un événement particulier mais elle dispose de plus de pouvoirs, notamment pour convoquer et entendre sous serment des témoins. Ses prérogatives se rapprochent de celles d’un juge d’instruction.