La crise du Covid-19, un coût de 39 millions d'euros pour les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles, selon le SEGEC

L'heure des comptes est venu pour les directions d'écoles. Le bilan est assez inquiétant car les rentrées ont été moindres alors qu'il a fallu dépenser plus pour appliquer les mesures d'hygiène. Le secrétariat de l'enseignement catholique demande de l'aide à la fédération Wallonie-Bruxelles.

C’est la partie visible de l’iceberg financier pour les écoles, les produits de désinfection qu’il a fallu acheter dans l’urgence…

Dès le début de la crise, la majorité des établissements ont dû compter sur eux-mêmes pour se fournir en matériel, avant l’intervention de la Fédération Wallonie-Bruxelles.



Christelle Dandois, Directrice de l'Institut Saint-Joseph 2-8 ans, à Gosselies (Charleroi) compte "plus ou moins 4000 à 5000 euros" pour toutes les dépenses liées au coronavirus.

À cela, il faut ajouter la facture du travailleur supplémentaire qu’il a fallu engager pour garantir les normes sanitaires, les marquages au sol également, mais pas seulement…

"Nous avons installé des panneaux à tous les poteaux pour que les parents respectent une nouvelle fois ces distanciations", montre Christelle Dandois.

Dans cette école en additionnant les manques à gagner, le coût Covid est estimé à près de 15.000 euros. La fancy fair notamment n’a pas pu être organisée, ce qui représente une somme de 8000, voire 9000 euros "directement perdue", regrette Guy Grenson Directeur de l'Institut Saint-Joseph 8-12 ans.



Le coût Covid, un trou de 39 millions d’euros, selon le SeGEC

Selon l’étude du Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique (SeGEC), le coût Covid creuserait un trou de 39 millions d’euros, toutes écoles confondues, une aide est demandée :

"Nous souhaitons une subvention exceptionnelle d’un montant par élève. 40 euros pour le fondamental, 24 euros pour le secondaire, 4 euros pour la promotion sociale".

"On va faire au mieux pour que ça se ressente le moins possible mais c'est clair qu'il y un impact et qu'il faudra faire certains choix et certaines priorités", indique Guy Grenson Directeur de l'Institut Saint-Joseph 8-12 ans.

Le SeGEC demande enfin la mise en place d’un dispositif d’avance de trésorerie destiné à répondre à la problématique, notamment des voyages scolaires.