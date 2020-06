Un camion a percuté un camion-tampon sur l'E42 à hauteur de Tournai: une bande de circulation libre

Deux accidents se sont produits mardi sur la E42 Mons-Tournai. Alors qu'une première collision se réglait à Vezon/Maubray, un second accident s'est déroulé en amont, à Basècles. La circulation est au ralenti.



Le premier accident, impliquant un camion-tampon effectuant des travaux et un poids lourd immatriculé en Italie, s'est déroulé vers 11h40 dans le sens Mons-Tournai à la sortie de Vezon-Maubray (Antoing). "Seul le chauffeur du camion qui a percuté le camion-tampon a été blessé et hospitalisé", a indiqué le lieutenant Vandendorpe, qui a dirigé l'intervention. "Le camion percuté a perdu quelque 400 litres de mazout, qu'il a fallu résorber des bandes de roulage. L'accident a totalement bloqué la circulation vers Tournai. À 13h45, une des bandes de circulation a été rétablie en direction de Tournai et de la France". Dans le même laps de temps, et dans le même sens de circulation, un second accident mettant en cause deux voitures s'est produit à 12h40 à hauteur de Basècles. Ce sont les services de secours de la région du Borinage qui sont intervenus. Cette seconde collision perturbe à nouveau le flux des usagers se dirigeant vers Tournai.

