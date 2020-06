A Durbuy, c'est l'affluence de touristes: "On a l'impression que les gens ont avancé leurs congés"

Cela fait une semaine que les frontières ont rouvertes, et les touristes sont donc de retour en Belgique. Notamment à Durbuy, une des villes les plus prisées. L'affluence y est même plus importante que l'an dernier à la même date. "On a l'impression que les gens ont avancé leurs congés, puisque beaucoup d'enfants sont déjà en vacances. Il y a du monde, et beaucoup de demandes pour les activités", selon l'office du tourisme locale.

Dans un camping, des mobilhomes s'installent à longueur de journées. Tout était même complet le week-end dernier, tandis qu'il en reste une vingtaine aujourd'hui, le long de l'Ourthe. "L'été, chez nous, ce sont des gens de passage, un jour ou deux d'habitude. Mais je crois que cette année-ci, les Belges vont rester davantage dans leur pays, car les réservations passent plutôt à 3, 4 ou 5 jours pour l'instant", selon Pierre Dheur, gérant du camping.

Même son de cloche du côté des kayaks. "C'est un jour de semaine, mais on avait 200 kayaks réservés", nous apprend Dimitri, exploitant.

La plupart des touristes sont originaires de Belgique, plus précisément de Flandre.