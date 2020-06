Que va-t-on porter cet été? Une spécialiste mode dévoile les TENDANCES dans le RTL INFO Bienvenue

Valérie Kinsouza, journaliste lifestyle et coach en image était l'invité du RTL INFO Bienvenue pour évoquer les tendances mode de cet été. Parce qu'après un printemps où les Belges sont restés enfermées, confinés, ils ont envie de se refaire une garde-robe tendance.

"On est justement dans des choses très optimistes, très joyeuses, avec énormément de couleurs, avec énormément d'imprimés, pour les hommes comme pour les femmes, et même pour les enfants d'ailleurs. On est dans des imprimés tropicaux, des imprimés végétaux, avec des grosses fleurs, des grosses feuilles. C'est le retour de la chemise hawaïenne, mais attention, on n'est pas dans le côté folklorique non plus, on garde le côté élégant. Mais on peut vraiment y aller pour tout ce qui est tropical, fleuri et vraiment beaucoup de couleurs. Coloré, c'est vraiment le mot d'ordre."

Au niveau des modèles, y a-t-il des tendances ou une pièce phare à porter ?

"Moi j'ai envie de pointer le retour du short. Alors, vous allez me dire, c'est normal, le short, on le porte en été mais là c'est vraiment le short bermuda et le short citadin, urbain; l'idée c'est de le porter du matin jusqu'au soir. Donc de le porter de manière élégante, de manière très chic".

Au niveau du maillot de bain, le une pièce est-il toujours tendance cette année ?

"Oui, ça reste. C'est vraiment une tendance de fond. On avait un peu l'impression que maillot une pièce était réservé aux mamies, on avait l'image de quelque chose d'un peu vieillot, mais là depuis quelques années, c'est vraiment resté. Et là, il y a des maillots une pièce qui sont très élégants, très épurés, très glamour aussi".