Vaste chantier pour chauffer le château de Laeken de façon plus durable: "Le but est de diminuer la facture énergétique"

Les bâtiments du domaine royal de Laeken se chaufferont d'une manière plus durable à partir de l'hiver prochain. La chaleur résiduelle de l'incinérateur de Neder-Over-Heembeek sera notamment utilisée pour chauffer les fameuses serres royales.

Après une interruption due à la crise sanitaire du coronavirus, la Régie des bâtiments a repris le chantier pour rendre le domaine royal de Laeken plus durable. Certaines parties de l'immense domaine sont en train d'être labourées et d'énormes tranchées sont creusées pour permettre aux tuyaux du réseau de chauffage des chaudières d'être connectés à l'incinérateur de Neder-Over-Heembeek.

Le chantier, soutenu par le Roi, est mené en collaboration avec Bruxelles-Energie. Cette dernière s'assure du raccordement du réseau de chauffage du domaine tandis que la Régie des bâtiments s'occupe du raccordement hydraulique entre les échangeurs et les installations existantes. "La connexion au réseau de l'incinérateur permettra non seulement de réduire les émissions de CO2 de 2.700 tonnes par an mais aussi de diminuer la facture énergétique du domaine royal. Le but est que le réseau soit opérationnel" pour l'hiver prochain, explique Laurent Vrijdaghs, administrateur-général de la Régie des bâtiments.

Les travaux coûteront au total quelque 4,75 millions d'euros, répartis entre la Régie et la Donation royale.