Un frère de Trump veut bloquer la publication d'un livre familial (presse)

Un frère de Donald Trump a déposé un recours en justice pour tenter de bloquer la publication d'un livre potentiellement explosif écrit par une nièce du président américain sur la famille, rapporte mardi le New York Times.

"Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man" ("Trop et jamais assez: comment ma famille a créé l'homme le plus dangereux du monde" en français) doit sortir le 28 juillet.

Robert S. Trump a demandé à un tribunal du Queens, à New York, d'empêcher la publication de l'ouvrage de Mary Trump, car cette dernière aurait violé un accord de confidentialité qu'elle aurait signé en lien avec l'héritage de Fred Trump, son grand-père - le père de Donald Trump.

"Sa tentative de dramatiser et dénaturer nos relations familiales après toutes ces années pour en tirer financièrement profit est à la fois une mascarade et une injustice faite à la mémoire (...) de nos parents bien-aimés", a dit Robert S. Trump dans un communiqué cité par le journal.

"Le reste de la famille et moi-même sommes tellement fiers de mon merveilleux frère, le président, et pour nous les actions de Mary sont vraiment une honte", a-t-il ajouté.

Selon l'éditeur, Simon & Schuster, ces mémoires braquent "une lumière crue sur la sombre histoire" de la famille du président américain.

Dans ce livre de 240 pages, Mary Trump raconte des évènements dont elle a été témoin dans la maison de ses grands-parents à New York.

"Elle décrit un cauchemar fait de traumatismes, de relations destructrices, et un mélange tragique de négligence et d'abus", assure la maison d'édition.

Selon le site d'information Daily Beast, Mary Trump devrait aussi révéler qu'elle est la source principale d'une grande enquête sur les finances de Donald Trump publiée par le New York Times.