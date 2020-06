Emploi: les partenaires sociaux à l'Elysée, des annonces sur le chômage partiel attendues

Trois semaines après le lancement d'une concertation pour "sauver l'emploi", Emmanuel Macron recevait à nouveau mercredi les partenaires sociaux pour leur dévoiler de premiers arbitrages, notamment sur le nouveau dispositif de chômage partiel de longue durée.

Alors que l'Unédic anticipe la destruction de 900.000 emplois en 2020, organisations syndicales et patronales attendent des réponses, ou au moins des "orientations" sur cinq sujets - chômage partiel, assurance-chômage, emploi des jeunes, travail détaché et formation professionnelle - discutés au ministère du Travail depuis le 8 juin.

Si tous ces thèmes devaient être évoqués lors de cette réunion qui a démarré vers 16H00, c'est surtout l'activité partielle qui doit faire l'objet d'annonces détaillées avec le nouveau mécanisme de longue durée qui entrera en vigueur le 1er juillet.

Enjeu: éviter des licenciements massifs dans des secteurs dont la pérennité n'est pas en cause mais qui sont confrontés "à une réduction d'activité durable", comme l'aéronautique ou le tourisme.

Inspiré d'un texte de la métallurgie, il permettrait, selon des sources syndicales, une réduction du temps de travail jusque 40% qui serait compensée par l'État.

Condition: il doit obligatoirement faire l'objet d'un accord collectif majoritaire, dans l'entreprise ou la branche.

Ce dispositif sera plus avantageux que le chômage partiel "classique", destiné aux difficultés passagères et massivement utilisé depuis mars.

Après une première réduction de voilure début juin (à l'exception de certains secteurs, les entreprises sont désormais compensées à 85% au lieu de 100%), une seconde pourrait être annoncée mercredi.

A été évoquée, selon les syndicats, une hausse du reste à charge de l'employeur mais aussi une diminution de l'indemnisation des salariés, actuellement de 84% du salaire net.

Selon la Dares (direction des statistiques du ministère du Travail), 7,8 millions de salariés auraient été en chômage partiel en mai, même si pour l'instant seules 4,6 millions de demandes d'indemnisation ont été déposées.

- Réforme de l'assurance-chômage -

Alors que l'exécutif s'attend à un taux de chômage supérieur à 10% fin 2020 contre 8,1% fin 2019, les syndicats aimeraient aussi apprendre l'abandon de la réforme de l'assurance-chômage décidée l'année dernière, dans un tout autre contexte.

"La CFDT ne s'engagera pas sur une mobilisation sur l'emploi si dedans il y a un élément sur la réforme de l'assurance-chômage telle qu'elle est", a averti Laurent Berger.

Dans leur ligne de mire, le durcissement depuis novembre des conditions d'ouverture de droits (six mois de travail sur les 24 derniers contre quatre sur 28 auparavant) et de leur rechargement (passé d'un à six mois de travail); le changement (reporté du 1er avril au 1er septembre) du calcul de l'allocation pour les demandeurs alternant contrats courts et chômage; la dégressivité au bout de six mois pour les cadres (qui a été également suspendue).

Si Muriel Pénicaud est "pragmatique" et prête à bouger les curseurs, notamment pour un retour à la règle des quatre mois selon FO, elle n'a pas dit jusqu'où l'exécutif pourrait reculer.

Le patronat devrait de son côté obtenir l'abandon de la taxe de 10 euros sur les CDD d'usage, des contrats courts utilisés dans des secteurs très touchés comme la restauration ou l'événementiel.

Sur l'emploi des jeunes, alors que 700.000 nouveaux diplômés sont attendus sur le marché du travail à la rentrée, le plan global n'est pas encore finalisé, selon une source gouvernementale.

A l'image de ce qui a déjà été décidé pour les apprentis, Bruno Le Maire plaide "pour une prime à l'embauche des jeunes", que ce soit "en CDI ou en CDD de 6 mois" et "dès septembre".

D'autres sujets sont sur la table, notamment le contrôle du travail détaché dont "l'importance en France interroge" (580.000 détachements en 2018), selon Muriel Pénicaud.

Le gouvernement est ainsi intervenu auprès de PSA pour lui demander de renoncer à faire venir ses salariés polonais à Hordain (Nord) afin de privilégier l'embauche d'intérimaires, jugeant que les entreprises aidées par l'État devaient "tout faire pour protéger l'emploi en France".