Prévisions météo: du soleil, encore du soleil et rien que du soleil mais pour combien de temps?

Mercredi, le soleil sera accompagné de quelques voiles d'altitude et fera grimper les températures jusqu'à 30 ou 31 degrés dans le centre, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Les Hautes Fagnes profiteront des températures les plus clémentes, avec 24 degrés au programme. Un vent de secteur est soufflera modérément tandis qu'une petite brise de mer pourrait se lever au littoral dans l'après-midi.



La nuit de mercredi se passera sous les étoiles, avec un mercure qui descendra à 10 degrés dans certaines vallées de l'Ardenne, et à 16 ou 17 degrés dans les grandes villes.

Sec, chaud et ensoleillé seront les maîtres-mots du temps de jeudi, avec des maxima de 25 à 29 degrés prévus en Ardenne et à la Côte, et atteignant les 31 degrés ailleurs.

Les températures caniculaires feront leur apparition vendredi, sous l'effet d'un creux thermique en provenance de France. L'Ardenne et la mer verront le thermomètre afficher de 26 à 28 degrés tandis que le reste de la Belgique suffoquera sous 30 à 32 degrés. Le vent sera faible à parfois modéré. La nébulosité et le risque d'orages augmenteront en fin de journée et pendant la nuit. Des gouttes tomberont d'ailleurs samedi, avec une zone de pluie ou d'averses qui traversera le pays à partir de l'ouest.

Samedi, une zone de pluie ou d'averses transitera sur le pays à partir de l'ouest. Dans l'est, des averses orageuses seront encore possibles en matinée. Les températures devraient perdre quelques degrés avec des maxima de 25 à 28 degrés dans le centre du pays. Le vent virera au secteur ouest à sud-ouest et deviendra généralement modéré.

Dimanche, le temps devrait rester variable avec parfois un peu de pluie ou une averse. Les maxima, moins chauds que les jours précédents, seront compris entre 20 et 24 degrés, sous un vent modéré d'ouest à sud-ouest.

Lundi, le ciel sera changeant et certains champs nuageux pourraient très localement laisser échapper une ondée résiduelle. Les maxima seront de l'ordre de 21 degrés dans le centre, sous un vent modéré d'ouest à sud-ouest.

Mardi, nous devrions bénéficier d'un temps généralement sec, avec des maxima de 23 degrés dans le centre. Le vent sera faible à modéré de sud à sud-ouest.