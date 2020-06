"Une truie reprend conscience juste avant d’entrer dans un bain à 60°": Animal Rights diffuse et dénonce des images "terribles" d’un abattoir flamand (vidéo)

Animal Rights diffuse de nouvelles images qu'elle juge "choquantes" d'un abattoir flamand. Cette fois, c'est l’abattoir Van Hoornweder de Torhout. Un maximum de 650 000 cochons par an sont abattus dans ce lieu. La viande des animaux est exportée en Europe et dans certaines régions d'Asie et d'Afrique. L'association exige la fermeture et une enquête sur ce qu’elle qualifie d’abus.

L'association a filmé précédemment dans les abattoirs de Tielt, Izegem et Hasselt. Dans chaque endroit, les animaux se sont avérés être maltraités de manière terrible. Chaque fois, les abattoirs ont promis des améliorations et le gouvernement a pris des mesures. Ces nouvelles images de 2019 de l'abattoir de cochons de Torhout montrent que rien n'a encore changé.

Animal Rights dénonce des abus structurels

L’association affirme également que les cochons se réveillent, parfois après l’étourdissement. Elle dit le constater sur les images, mais aussi dans les rapports qu’elle a pu consulter: "A 14h39, je remarque qu'une truie reprend conscience (paupières ouvertes, accrochée à la chaîne) juste avant d'entrer dans un bain à 60 degrés. À l'époque, aucun membre du personnel n'était présent pour intervenir." Ce sont des images que nous connaissons également d’un autre abattoir à Tielt, affirme l'association.