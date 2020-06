COUPS DE CHALEUR: voici les conseils de la Croix-Rouge pour l'éviter

L'été se manifeste depuis les premiers jours de son démarrage, le 21 juin, avec du soleil et un air de plus en plus doux. Cette semaine, nous allons dépasser les 30°C. On peut donc parler d'une forte chaleur dont il faut se prémunir, en particulier si l'on est une personne âgée. La Croix-Rouge rappelle quelques gestes de prévention. Pour éviter les coups de chaleur et la déshydratation, il est important de se protéger de la chaleur et de se rafraîchir. régulièrement.

CONSEILS POUR TOUS

- Protégez-vous du soleil: restez à l’ombre, portez une casquette ou un chapeau

- Badigeonnez-vous de crème protectrice

- Ne faites pas d’effort physique intense pendant les périodes les plus chaudes de la journée

- Buvez régulièrement. De l’eau ! L’alcool, les boissons sucrées et le café aggravent la déshydratation.

- N’attendez pas d’avoir soif pour vous hydrater.

- Chez vous, gardez les fenêtres, tentures, stores et volets fermés pendant la journée.

- Aérez la nuit

CONSEILS POUR LES AÎNÉS

- Veiller à une hydratation régulière

Il est très important que les personnes âgées s’hydratent régulièrement, même si l’envie de boire n’est pas présente. Attention, boire à l’excès n’est pas bon non plus: il est recommandé de ne pas dépasser 1.5L d’eau par jour. L’alcool et la caféine sont à proscrire, car ils sont diurétiques (et n’aident donc pas à garder un bon taux d’hydratation).

- Attention à l’hyperthermie

Les personnes âgées sujettes à l’hyperthermie (le corps ne peut plus transpirer) sont à surveiller. Les signaux d’alerte sont: peau chaude et sèche, grande fatigue, crampes, maux de tête, difficultés inhabituelles à se déplacer ou encore étourdissements.



- Préférer les vêtements légers

Matières naturelles et légères, coupes amples et aérées aident à maintenir la température normale du corps.

Sortir couvert et aux bonnes heures

Si une personne âgée doit sortir de chez elle, il est préférable que cela se fasse avant 11h ou après 17h, équipé d’un chapeau et d’une bonne couche d’écran solaire.



- Maintenir son intérieur au frais

Il est recommandé, pour maintenir son foyer au frais, de maintenir fenêtres et volets fermés la journée, puis de les ouvrir la nuit pour laisser entrer la fraîcheur.

- Augmenter la fréquence de vos visites aux personnes âgées de votre entourage

La période est sensible, n’hésitez donc pas à augmenter la fréquence de vos visites, même si elles doivent pour cela être plus courtes. Vous manquez de temps ? Un coup de fil pour prendre des nouvelles peut aussi être un bon moyen de prendre soin des personnes âgées de votre entourage!