ADORABLE: les premières images de Gloria, le bébé hippopotame né le jour de la fête des mères en France (vidéo)

Voici Gloria, un bébé hippopotame né au zoo de Beauval en France en début du mois. La petite femelle est désormais visible des visiteurs. La naissance d'un bébé hippo est un événement assez exceptionnel, c'est d'ailleurs la première naissance de ce genre dans un zoo français. Gloria est née le 7 juin, c'est-à-dire dimanche de la fête des mères, et les soigneurs du parc ont pu assister à la naissance. C'est très rare car d'habitude, les hippopotames naissent la nuit.

"Ça a été bien de pouvoir y assister parce que comme c’était son premier petit, il y a forcément une petite inquiétude, voilà, est-ce qu’elle sait bien gérer ? C’était le dimanche de la fête des mères, on est passé pendant la pause déjeuner, et en fait dans le bassin intérieur, elle avait commencé à perdre une poche, donc le travail avait commencé, donc à ce moment-là on l’a observée, on l’a laissée sortir, elle est sortie de son bassin, on a fait le choix de la laisser au sec parce que si elle mettais bas dans l’eau, il faut qu’elle ait le réflexe de pouvoir remonter son petit pour qu’il prenne la première respiration", a raconté Baptiste Demarsan, responsable secteur hippopotames au ZooParc de Beauval.

La maman, Bolinas, et la petite Gloria se portent bien et font désormais le bonheur des visiteurs.