Procès à Liège: il viole une étudiante dans son kot et écope de 3 ans de prison avec sursis partiel

Un Liégeois âgé de 28 ans a été condamné mercredi par le tribunal correctionnel de Liège à une peine de trois ans de prison, avec sursis pour la moitié, pour le viol d'une jeune femme âgée de 21 ans. L'individu avait rencontré sa victime dans le quartier festif de Liège.



Les faits reprochés au prévenu s'étaient déroulés la nuit du 28 au 29 mai 2018 à Liège. La jeune femme résidait dans un kot et fréquentait avec des amis le Carré, le centre festif de Liège. Elle y avait fait la connaissance, quatre jours plus tôt, du prévenu. La jeune femme et le prévenu s'étaient de nouveau rencontrés par hasard le soir des faits dans un café du centre de Liège. Le prévenu s'était montré insistant, en suivant la jeune femme aux toilettes, où il avait tenté de l'embrasser. Il l'avait encore suivie jusqu'à son kot, où il était parvenu à entrer en prétextant avoir besoin d'un verre d'eau. La jeune femme avait alors été poussée dans une chambre et le prévenu lui avait alors imposé des relations sexuelles violentes.

Lors de ces rapports, le prévenu avait insulté la victime en soutenant qu'elle représentait "le diable". La jeune femme avait aussi été mordue dans le cou. La victime présentait les traces de relations sexuelles très violentes. Mais le prévenu avait contesté les faits, affirmant que ces relations étaient consenties. Son avocat, Me Simonis, avait plaidé l'acquittement. Le tribunal n'a pas suivi sa version et a condamné le prévenu pour viol à une peine de trois ans de prison, avec sursis pour la moitié.