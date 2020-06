La vague de chaleur complique les choses en maisons de repos: "C'est terrible" (vidéo)

Une vague de chaleur va durer au moins trois jours dans notre pays. Les personnes âgées peuvent en souffrir, d'autant que dans les maisons de repos, la gestion de ce genre d'épisode est très différente de l'habitude à cause du coronavirus.

Face à la chaleur qui arrive, Cédric vient apporter à sa grand-mère de quoi se rafraîchir. Jacqueline vit en maison de repos et dans sa chambre, ce matin, il fait déjà 27°C. "L'après-midi, on a le soleil à partir de 15h jusqu'à ce qu'il se couche et alors c'est terrible", raconte-t-elle à nos journalistes Mélanie Randa et Bruno Spaak. "Ca fait 2-3 ans que j'ai acheté ça pour ma grand-mère, depuis qu'elle est ici dans le home. Je me suis rendu compte qu'il faisait très très chaud. Même pour nous c'est pas facile... Je me dis que pour les personnes âgées, ça doit être encore pire", ajoute Cédric.

Dans cette maison de repos, en raison du coronavirus, la climatisation doit s'utiliser différemment que d'habitude. Le risque étant que les gouttelettes d'eau se propagent dans l'air. Ici, les machines tournent toute la journée sauf quand les résidents se retrouvent ensemble dans la même pièce. "Ici, on est dans le restaurant. Toutes les fenêtres sont fermées, il est 11h, la clim tourne depuis 9h ce matin. On essaie vraiment que la pièce soit fraîche pour dans une heure, à midi, quand les résidents descendront, tout sera alors coupé", explique Steve Doyen, directeur de maison de repos.

Garder les personnes âgées aux frais et respecter les mesures sanitaires liés au coronavirus mène parfois à des incohérences: le défi, c'est de garder les pièces fraîches tout en renouvelant l'air et donc en ouvrant les fenêtres, ce qui fait à nouveau entrer la chaleur. "Ici, point par point, on va déterminer un certain nombre de procédures et de protocoles qui permettent aux établissements de s'adapter à la fois pour la prévention des effets négatifs de la canicule et pour la prévention d'une éventuelle extension de l'épidémie dans l'établissement", indique Vincent Frédéricq, secrétaire général de la Fédération des maisons de repos.

Le personnel veille aussi à une hydratation régulière des résidents. Leurs gourdes sont remplies chaque matin et même si l'envie de boire n'est pas présente, une bonne hydratation des seniors lors des fortes chaleurs est indispensable.