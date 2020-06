Coronavirus - La défense australienne en renfort face à une résurgence de l'épidémie à Melbourne

(Belga) La défense australienne va venir en renfort aux autorités de l'Etat du Victoria en prise à une résurgence de l'épidémie de Covid-19 dans la ville de Melbourne depuis une semaine.

Le gouvernement australien a reçu une demande d'aide de l'Etat fédéré du Victoria, le second le plus peuplé du pays, si bien qu'environ 1.000 soldats vont être assignés à la gestion de la crise sanitaire, indique le média public ABC. L'armée sera assignée à assister dans l'organisation des quarantaines dans les hôtels et contribuera aussi à une assistance médicale, pour l'administration des tests de dépistage notamment. Mercredi, la ville de Melbourne enregistrait depuis huit jours consécutifs un nombre à deux chiffres de nouveaux cas de coronavirus. Vingt cas ont été détectés ce jour-là, et un homme a perdu la vie. Il s'agissait du premier décès dû au coronavirus depuis un mois. La résurgence de l'épidémie est constatée principalement dans six foyers à Melbourne et est attribuée principalement à des transmissions locales. Deux autres foyers sont aussi liés à des hôtels où des quarantaines sont observées. Les Australiens retournant dans leur pays depuis l'étranger doivent en effet se soumettre à une quatorzaine à l'hôtel à leur arrivée. Dans le contexte de la résurgence de l'épidémie dans la seconde ville d'Australie, un nouveau vent d'achats compulsifs a été constaté dans les supermarchés melbourniens, forçant les enseignes à réintroduire des limites sur certains produits. Dans l'Etat voisin de Nouvelle-Galles du Sud, le plus peuplé avec la métropole de Sydney, une dizaine de cas ont été recensés. Les autorités de cet Etat prient les résidents du Victoria exposés aux foyers de ne pas traverser la frontière, créant des tensions entre les deux Etats les plus habités de l'île-continent. Le pays a enregistré 7.521 cas de Covid-19 et 103 décès depuis fin janvier. (Belga)