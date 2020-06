Quel est cet objet inconnu qui vient d'être découvert aux confins de l'univers? Les scientifiques avancent leur hypothèse

Les images artistiques publiées aujourd’hui par l’Observatoire européen gravitationnel nous permettent de réaliser un événement baptisé GW190814 qui s’est produit le 14 août 2019 à pas moins de 800 millions d’années-lumière de nous. Mais que s’est-il passé exactement ?

Les scientifiques ont détecté ce jour-là une infime vibration de l’espace-temps, une onde gravitationnelle provoquée par la fusion entre un OCNI (pour “objet cosmique non identifié”) et un trou noir de taille “classique”, pesant 23 masses solaires. Les scientifiques se demandent quel est cet OCNI et parient pour l’instant sur le plus petit trou noir jamais détecté. En effet, cet OCNI pèse 2,6 masses solaires, soit légèrement plus que le poids d’une étoile en fin de vie.

Pour rappel, un trou noir est un objet créé dans un lieu de l’espace où la matière s’effondre sur elle-même. C’est ce qui se peut se passer, par exemple, après l’explosion d’une étoile très lourde.